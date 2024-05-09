Гиперкар RB17 дебютирует на Фестивале скорости в Гудвуде

Red Bull Advanced Technologies и Red Bull Racing анонсировали программу участия в Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдёт с 11 по 14 июля.

На фестивале состоится дебют гиперкара RB17, разработанного Эдрианом Ньюи и способного разгоняться до 350 км/ч. Всего будет выпущено 50 экземпляров RB17. Кроме того, команда привезёт машины прошлых лет для участия в программе.

Кристиан Хорнер, исполнительный директор Oracle Red Bull Racing и Red Bull Advanced Technologies: «Мы рады впервые представить RB17 публике на Фестивале скорости в Гудвуде.

RB17 сочетает уникальность и инженерное совершенство. Всё, что мы знаем о гонках, мы вложили в создание идеального автомобиля».

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