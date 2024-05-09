ЛОМАЧЕНКО: «Камбосос хочет завершить мою карьеру? Это не сюрприз»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко отреагировал на громкие слова австралийского оппонента Джорджа Камбососа.

– Камбосос сказал, что остановит тебя и отправит на пенсию. Что ты думаешь по этому поводу?

– Я слышу подобное не впервые, для меня это не является сюрпризом. Посмотрим, что произойдет 12 мая. Встретимся на ринге. Я очень давно в этом спорте. Мы 2 профессионала, мы знаем бокс, тактику. Это будет очень интересный бой для нас обоих, для всех ценителей бокса. Удачи нам обоим.

Бой Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа состоится 12 мая 2024 года.

sport.ua