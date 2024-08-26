Деревянченко сразится против Мбилли. Здесь гарантировано топовое шоу

Twitter. Кристиан Мбилли и Сергей Деревянченко

17 августа в Квебеке, Канада, состоится поединок между украинцем Сергеем Деревянченко (15-5, 10 КО) и французом Кристианом Мбилли (27-0, 23 КО). Очередной топ-соперник для украинского боксера и очередной боксер, собирающийся проверить свои силы тестом имени Деревянченко.

Есть ли шансы хотя бы на этот раз? Разбираемся.

Мбилли – один из самых агрессивных соперников Деревянченко. Это будет сложно, но интересно

Карьера Сергея Деревянченко выглядит удивительно. С одной стороны, с 2018 года украинец боксирует почти исключительно с топовыми соперниками. Среди оппонентов – Даниэль Джейкобс, Геннадий Головкин, Джек Кулькай, Джермалл Чарло, Карлос Адамес и Хайме Мунгия. Еще были Джошуа Конли и Вон Александер, но они точно не входят в список бойцов, указанных выше.

С другой стороны, с этого же 2018 года Деревянченко проиграл пять поединков из восьми. А из вышеперечисленных победил только одного оппонента – Джека Кулькая. И еще Джошуа Конли и Вона Александера. То есть, все топовые противостояния были проиграны – все же против Кулькая именно Деревянченко был фаворитом.

Но есть еще одна сторона этой ситуации. Бой против Кулькая – самый плохой в списке. Со всеми топовыми оппонентами Сергей был как минимум конкурентным. А часто даже настолько конкурентным, что фанаты серьезно поднимали тему возможной победы Деревянченко.

То есть, нельзя сказать, что карьера украинца провальна. Она интересна и очень насыщена событиями и важными поединками. Более насыщена, чем у большинства украинских спортсменов. И даже признания у него больше, несмотря на то, что поражений достаточно.

Если говорить о конкретных случаях. Джейкобс – поражение. Но многие отдавали ничью. Однако нокдаун, в котором побывал Сергей на старте встречи, все испортил. Головкин – поражение, но очень и очень спорное. Говорят о том, что Геннадий был более акцентирован, но то, что казах пропускал много – факт. Так что Сергей мог и побеждать. Чарло – поражение. И здесь вопросов нет. Джермалл – слишком большой боксер по габаритам. Хотя Сергей дал хороший бой.

Дальше был Карлос Адамес и тоже поражение – решением большинства судей. Здесь ситуация похожа на бой против Джейкобса. Фактически, Адамес пользовался габаритами, эпизодически очень хорошо перерабатывал украинца и попадал тяжелыми ударами. Но, по сути, ничья мало бы кого огорчила. И опять же, очень хороший бой от Деревянченко. И, конечно, Хайме Мунгия. Габаритному мексиканцу не помогли ни габариты, ни молодость. Это едва ли не самое большое ограбление в карьере Сергея. Говорят, здесь опять все испортил нокдаун – на этот раз Деревянченко побывал в нем из-за пропущенного удара в корпус. Но в большинстве других раундов украинец был лучше, поэтому в этом бою победил бизнес.

Getty Images/Global Images Ukraine. Cергей Деревянченко (справа) в поединке против Хайме Мунгия

А что с успехами? Было три поединка, где украинец побеждал. С Кулькаем было сложно. Жена Сергея в одном из интервью вспоминала, что говорила Деревянченко, что он, возможно, и не выиграл поединок. Было очень близко.

Еще были Джошуа Конли и Вон Александер. Первый – переработан достаточно спокойно. По второму Сергей технично проехался. Украинец в 38 лет выглядел в ринге против Александера, как молодой парень. Постоянно двигался вокруг, был точен и отправлял соперника в нокдаун даже. Но ведь Александер, при всем уважении, такой же 38-летний боксер, который не ровня Деревянченко. Далее Сергея ожидает настоящий монстр – 29-летний Кристиан Мбилли с агрессивным атакующим стилем.

Можно уверенно говорить, что француз камерунского происхождения – самый агрессивный оппонент в карьере Сергея Деревянченко. Да, был Геннадий Головкин, но это более умный боксер, который качественно режет углы и доминирует благодаря уму. Был также и тот же Мунгия, но он точно не столь агрессивно настроенный соперник.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Мбилли

Мбилли прессингует постоянно. Имея от природы огромную физическую мощь, Кристиан строит на этом весь бокс. Его задача – затолкать соперника куда-то поближе к канатам, зажать и пробивать там, пока он не сломается. Много бьет в корпус, много работает в голову оверхендами.

При этом Мбилли – не самый большой соперник в карьере Деревянченко. Он даже немного ниже Сергея, поэтому именно Деревянченко придется здесь быть в роли человека, который держит соперника на расстоянии и подпускает только тогда, когда это выгодно.

Кто фаворит?

Деревянченко – аутсайдер с большим отрывом. На Сергея можно поставить с коэффициентом 4.40. На Кристиана Мбилли – с коэффициентом 1.23.

Мбилли, конечно, имеет кучу преимуществ. Он очень силен физически. Биться с ним на ближней дистанции – плохая идея. А это придется делать Сергею, ведь останавливать постоянно Кристиана не получится, а преимущества в росте, размахе рук украинец не имеет. Француз – гораздо более младший боксер. А еще почти местный в Канаде – провел там кучу поединков, в отличие от Деревянченко, дебютирующего в Канаде. Ну, и мы не раз видели, как в равном бою победу не отдают Сергею.

С другой стороны, Мбилли – один из самых прямолинейных соперников Деревянченко за последнее время. Понятно, как он будет боксировать и что делать. Это не Джейкобс или Головкин, достаточно техничные (особенно Геннадий) и имеющие преимущество в габаритах. Кристиан обладает преимуществом в физической силе, но не в технических навыках.

Поэтому на успех бокса Сергея здесь будет сильно влиять физическая готовность. Против Вона Александера она была на высоком уровне. Но и Александер – не Мбилли. Здесь нужно быть готовым вдвое больше. Именно от этого зависит то, сможет ли Деревянченко эффективно применять свое преимущество в качестве бокса.

Интригующее противостояние, в котором украинцу может впервые в карьере повезти.

1.23

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4.40

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