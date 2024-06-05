Легендарный экс-чемпион мира обвинил в лицемерии боксерские шоу в Эр-Рияде

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Легендарный британский боксер Карл Фроч обвинил в лицемерии боксеров, промоутеров и организаторов вечеров бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), которые проводятся под патронатом Турки Аль-Шейха.

«Мне плевать на все эти разговоры о том, что там якобы невероятная атмосфера. Посмотрите сами трансляцию. Люди постоянно снуют туда-сюда, не обращая внимание на то, что происходит в ринге. Меня, например, шокировало то, что я там увидел.

Всем было плевать на бои, а ведь то были офигенные схватки. Однако все сидели, уставившись в свои телефоны. Давайте просто прекратим делать видимость, что там «невероятная атмосфера». Не говорите мне о том, что тамошняя атмосфера ничем не отличается от атмосферы на трибунах «Уэмбли» или арены О2. Ничто и никто в мире не сравнится с британской публикой. Потому что британская хардкорная публика – это поддержка бойцов, это невероятная страсть, которая передается бойцам», – заявил Фроч.

Напомним, ранее Карл Фроч нашел виновного в поражении Тайсона Фьюри от Александра Усика в поединке, который также был проведен в Саудовской Аравии.

sport.ua