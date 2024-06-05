Відомий американський ведучий назвав Кейтлін Кларк білою с####ю у прямому ефірі

Відомий американський ведучий Пет Макафі поділився думкою про зірку Жіночої НБА та гравчиню «Індіани» Кейтлін Кларк.

Спортивний аналітик, подкастер і коментатор вирішив наголосити на важливості першого номера драфту жіночої НБА, назвавши її при цьому «білою сучкою».

«Бачу, як представники ЗМІ постійно кажуть «цей драфт, цей драфт». Та ні. Називайте речі своїми іменами, є одна біла сучка з Індіани, яка є суперзіркою», – заявив Макафі у своєму шоу.

Пізніше того ж дня ексгравець НФЛ вибачився.

«Хотів відгукнутися компліментарно, але незалежно від контексту не мав використовувати словосполучення «біла с###а». Перепрошую. Я написав і самій Кейтлін, щоб перепросити», – сказав Макафі.

Фото: Michael Hickey

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