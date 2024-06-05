Российский форвард Ничушкин сыграет во втором сезоне хоккейной Медиалиги

Валерий Ничушкин. Фото USA Today Sports

Президент хоккейной Медиалиги Николай Осипов сообщил, что нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин примет участие во втором сезоне турнира.

Об этом он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 5 по 8 июня.

«Второй сезон лиги стартует 6 июля и завершится 31 августа. Матчи пройдут в Москве, но мы рассчитываем провести ряд игр в регионах. Из игроков НХЛ точно пока известно, что сыграет Валерий Ничушкин», — приводит ТАСС слова Осипова.

14 мая стало известно, что Ничушкин минимум на шесть месяцев отстранен от матчей НХЛ для прохождения третьего этапа программы помощи игроков.

С 15 января Ничушкин проходил программу помощи игрокам НХЛ и пропустил около двух месяцев из-за личных проблем неизвестного характера.

Источник: ТАСС

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