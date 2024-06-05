Окона не стали отстранять из-за юридических проблем

Французская L’Еquipe подтверждает, что в Alpine планировали отстранить Эстебана Окона от Гран При Канады после столкновения с напарником в Монако, но юристы посоветовали не делать этого.

В Alpine хотели избежать повторения ситуации, которая возникла, когда они пытались помешать Оскару Пиастри перейти в McLaren в середине 2022 года. Тогда Совет FIA по признанию контрактов признал соглашение между австралийцем и командой из Энстоуна недействительным.

В Alpine отреагировали на эту неудачу, пригласив из Mercedes авторитетного юриста Кэролайн Макгрори, чтобы гарантировать, что в контрактах больше не будет таких лазеек.

L'Еquipe утверждает, что юристы Alpine посоветовали руководству избегать крайних мер, поскольку в случае отстранения Окон мог приехать в Монреаль с судебным приставом.

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