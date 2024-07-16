Сайнс вновь в списке кандидатов на место в Mercedes

Среди главных вопросов, которые сейчас интересуют прессу и болельщиков, и на которые пока нет ответа – кто станет новым напарником Джорджа Расселла, и за какую команду будет выступать в 2025 году Карлос Сайнс.

Ранее считалось, что в Mercedes были готовы предложить испанцу лишь однолетний контракт, и это его не устраивало, однако теперь, похоже, ситуация изменилась. Об этом, например, уже говорил Ральф Шумахер, и теперь на эту же тему появился комментарий на британском телеканале Sky Sports.

Опять же, высказывались предположения, что в Mercedes намерены сделать ставку на Андреа Кими Антонелли, которому пока нет и 18-ти лет, но во многом такой сценарий зависел от того, как юный итальянец покажет себя в этом году в Формуле 2.

Но его дебютный сезон в составе команды Prema в этой серии складывается не слишком удачно, за всё время он единственный раз поднялся на подиум, выиграв субботний спринт в Сильверстоуне, и после восьми этапов занимает лишь 8-е место в личном зачёте. Соответственно, есть весьма серьёзные сомнения в том, что Кими готов к Формуле 1, уже не говоря о том, чтобы выступать за топ-команду.

При этом Mercedes вновь выигрывает гонки: в Австрии победил Джордж Расселл, хотя тот успех был несколько неожиданным, а в Сильверстоуне отличился Льюис Хэмилтон. Если команде удастся сохранить эту форму во второй половине года, то в следующем году она вполне может стать одним из серьёзных претендентов на победу в обоих зачётах чемпионата мира.

Но для этого Тото Вольффу необходим как можно более сильный состав, и нет никакого резона рисковать, ведь Антонелли неизбежно понадобится время на адаптацию, а в это время команда будет терять очки. Было бы странно в этих обстоятельствах не возобновить переговоры с Карлосом Сайнсом, у которого за плечами опыт без малого 200 Гран При и трёх побед.

«Я не хочу принимать решение быстро. Однако да, он (Сайнс) действительно нас интересует, – подтвердил Вольфф в дни гоночного уик-энда в Сильверстоуне. – Если у нас будет больше времени на принятие решение, то у Карлоса однозначно может появиться шанс. Но он сам должен определиться, как действовать на переговорах с другими командами».

Если Сайнс действительно подпишет контракт с Mercedes, то по-прежнему останутся вакансии в трёх других командах, которые на разных стадиях уже кажущегося бесконечным сериала о его будущем трудоустройстве были заинтересованы в услугах испанца – это Sauber, Williams и Alpine.

Известно, что опытный Валттери Боттас уже вёл предварительные переговоры с Джеймсом Ваулзом, руководителем Williams, однако нельзя исключать и сценарий, при котором финн может остаться в Sauber.

Очевидным выбором для Alpine мог бы стать Джек Дуэн, резервный пилот команды, который сейчас активно работает на тестах, но если в заводской команде Renault заинтересованы в услугах Сайнса, значит, они не в полной мере убеждены в правильности ставки на австралийца.

В общем, будем следить за дальнейшим ходом событий, а их развитие в какой-то момент может резко ускориться.

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