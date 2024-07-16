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Теннис

Принцесса Уэльская не сможет посетить женский финал Уимблдона, но будет вручать трофей чемпиону мужского турнира

Принцесса Уэльская не сможет посетить женский финал Уимблдона, но будет вручать трофей чемпиону мужского турнира

Как сообщил официальный представитель Кенсингтонского дворца принцесса Уэльская посетит мужской финал Уимблдона между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом в это воскресенье.

Это будет второе публичное появление Кэтрин Миддлтон после диагностирования ей рака и операции на брюшной полости в начале этого года. В прошлом месяце Кэтрин присутствовала на церемонии Trooping the Colour, и вышла на публику на балкон Букингемского дворца.

О своем диагнозе 42-летняя принцесса Уэльская рассказала в июне, сообщив что у нее “хороший прогресс”, но “опасность еще не миновала”. “Как известно, у всех, кто проходит курс химиотерапии, бывают хорошие и плохие дни”, – также сказала она, добавив, что лечение продолжается и продлится еще несколько месяцев.

“Я учусь быть терпеливой, особенно в условиях неопределенности. Я принимаю каждый день таким, каким он приходит, прислушиваюсь к своему телу и стараюсь потратить это столь необходимое время на выздоровление”, – подчеркнула Кэтрин Миддлтон.

Отметим, что трофей победительнице женского Уимблдона, в котором сыграют Барбора Крейчикова и Жасмин Паолини, сегодня будет вручать Дебби Джеванс, которая в прошлом году стала первой женщиной председателем правления Всеанглийского клуба тенниса и крокета.

btu.org.ua

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