Принцесса Уэльская не сможет посетить женский финал Уимблдона, но будет вручать трофей чемпиону мужского турнира

Как сообщил официальный представитель Кенсингтонского дворца принцесса Уэльская посетит мужской финал Уимблдона между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом в это воскресенье.

Это будет второе публичное появление Кэтрин Миддлтон после диагностирования ей рака и операции на брюшной полости в начале этого года. В прошлом месяце Кэтрин присутствовала на церемонии Trooping the Colour, и вышла на публику на балкон Букингемского дворца.

О своем диагнозе 42-летняя принцесса Уэльская рассказала в июне, сообщив что у нее “хороший прогресс”, но “опасность еще не миновала”. “Как известно, у всех, кто проходит курс химиотерапии, бывают хорошие и плохие дни”, – также сказала она, добавив, что лечение продолжается и продлится еще несколько месяцев.

“Я учусь быть терпеливой, особенно в условиях неопределенности. Я принимаю каждый день таким, каким он приходит, прислушиваюсь к своему телу и стараюсь потратить это столь необходимое время на выздоровление”, – подчеркнула Кэтрин Миддлтон.

Отметим, что трофей победительнице женского Уимблдона, в котором сыграют Барбора Крейчикова и Жасмин Паолини, сегодня будет вручать Дебби Джеванс, которая в прошлом году стала первой женщиной председателем правления Всеанглийского клуба тенниса и крокета.

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