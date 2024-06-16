Леклер поздравил коллег по Ferrari с заслуженной победой

Организаторы гонки, французский автоклуб ACO (Automobile Club de l’Ouest, т.е. «Западный автоклуб»), пока ещё не подвели подробные статистические итоге 92-го марафона в Ле-Мане, но предварительно сообщили, что он собрал более 300 тысяч болельщиков.

Нет сомнений, что удовольствие они получили по полной программе, хотя не исключено, что последствия долгого пребывания на трибунах автодрома под дождём и при довольно прохладной погоде ещё могут сказаться. Но гонка была чрезвычайно интересная, и о том, что её второй раз подряд выиграла команда Ferrari, мы уже рассказывали.

Кстати, одним из первых Антонио Фуоко, итальянского гонщика экипажа Ferrari №50, поздравил, Шарль Леклер.

«Ты всё это заслужил, ты отличный гонщик! Твой отец будет тобой гордиться», – транслировал он своему другу через социальные сети.

Это была 11-я победа итальянской команды в абсолютном зачёте за все годы её выступлений в «24 часах Ле-Мана».

Второй экипаж Ferrari тоже поднялся на подиум – он финишировал на третьем месте. Но это не все итоги Ле-Мана, заслуживающие упоминания.

Среди гонщиков, выступавших в классе Hypercar, были и такие, чьи имена хорошо известны болельщикам Формулы 1, поэтому стоит добавить, что 9-е место в абсолюте занял экипаж британской команды Jota, в состав которого входит Дженсон Баттон. Именно чемпион мира 2009 года был за рулём Porsche 963 c бортовым номером 38, когда эта машина золотистого цвета пересекала линию финиша.

Российский гонщик Даниил Квят завершил гонку на 10-м месте вместе с экипажем заводского гиперкара Lamborghini №63. Экипаж №19, выступавший на такой же машине, в состав которого входил Роман Грожан,, занял в этом классе предпоследнее, 13-е место.

В категории LMP2 победа в трудной борьбе досталась United Autosports, команде Зака Брауна и Ричарда Дина (15-е место в абсолютном зачёте). Это её второй подобный успех за последние пять лет, и сегодня его авторами стали опытный британец Оливер Джарвис в компании с двумя американскими новичками – Ноланом Зигелем и Биджоем Гаргом.

«Мы – двукратные победители Ле-Мана! – прокомментировал это достижение Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing.– Невероятный день! Я очень горжусь нашей командой, экипажем №22 и моим лучшим другом Ричардом Дином! А теперь пора отпраздновать успех!»

Чтобы сравнить скорости гиперкаров и спортпрототипов класса LMP2, достаточно сказать, что они проиграли победителям 14 кругов, за которые они отстали от Ferrari №50 больше, чем на 190 км.

В классе LMGT3 гонку выиграла немецкая команда Manthey Racing/EMA Motorsport (27-е место в абсолюте), выступавшая на Porsche 911 GT3 R в составе австралийца Яссера Шахина, голландца Морриса Шуринга и австрийца Ричарда Литца, заводского гонщика Porsche. Для неё это был дебютный Ле-Ман, хотя Литц одержал уже свою пятую победу в «младшем» классе в этом соревновании, причём все были добыты только на спорткарах штутгартской марки.

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