В Racing Bulls пошутили над Хэмилтоном и Ferrari

В Racing Bulls пошутили над Льюисом Хэмилтоном и Ferrari, опубликовав пародию на первую официальную фотографию семикратного чемпиона мира в статусе гонщика Скудерии.

Сегодня пресс-служба Ferrari поделилась снимком Льюиса в чёрном пальто перед входом на базу в Маранелло. Гонщик в своих социальных сетях продублировал эту фотографию и написал, что навсегда запомнит этот день.

В ответ пресс-служба Racing Bulls опубликовала снимок входа своей базы с красной машиной и флагом на заднем фоне и с «прифотошопленным» новичком Айзеком Хаджаром, к которому ещё и нарочито криво добавили чёрное пальто. Подпись к снимку практически слово в слово повторяет высказывание Хэмилтона.

«Бывают дни, которые ты запомнишь навсегда, и сегодняшний день – один из таких дней», – гласит шуточная подпись к изображению с Хаджаром.

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