Абсолютный чемпион мира подерется с боксером, за которого болеет Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоя Иноуэ

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх планирует организовать много топовых поединков в 2025 году.

Аль-Шейх взялся за организацию поединка между двумя непобежденными боксерами – абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоей Иноуэ и обладателем титула WBA в полулегком весе британцем Ником Боллом.

Отметим, что поклонником таланта 27-летнего Болла является звездный супертяжеловес Тайсон Фьюри, который считает его одним из лучших молодых бойцов, за которым будет будущее бокса.

sport.ua