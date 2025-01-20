Connect with us
Футбол

Ливерпуль – Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Французы точно дадут бой

Ливерпуль - Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • В 7-м туре группового этапа Лиги чемпионов состоится встреча "Ливерпуля" и "Лилля". Англичане – лидеры турнира, а французы занимают довольно высокое 8-е место.

    Ливерпуль - Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    1.33 5.60 9.10 Узнать больше

    Матч пройдет во вторник, 21-го января. Начало – в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

    Трансляция матча

    Ливерпуль - Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Ливерпуль - Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Ливерпуль - Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    В эфире

    Ливерпуль - Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Трансляція матчу Ліверпуль – Лілль Смотреть трансляцию

    Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матче с помощью матч-центра UA-Футбол.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis