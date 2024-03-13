Брайтон — Рома. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Брайтон — Рома: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.03.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Sport Reporter
Несмотря на первоначальные расклады, "Рома" не испытала никаких проблем с "Брайтоном" на своём поле. Римляне оформили более чем солидный гандикап в первой игре 1/8 финала, который позволяет им сыграть в классический итальянский "катеначчо". попутно ловя соперника на контратаках. Допустит ли молодая банда Де Дзерби такой сценарий или возродит интригу в противостоянии — станет известно в четверг, 14-го марта, в 22:00.
Видеотрансляция матча в Украине состоится на канале Megogo 10.
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