СК Днепр — Кривбасс: где смотреть матч УПЛ

Игра состоится в понедельник, 6 мая
В матче 27 тура чемпионата Украины по футболу СК Днепр сыграет с Кривбассом.
Игра состоится в понедельник, 6 мая. Начало — в 13:00 по киевскому времени.
Смотреть поединок можно на телеканале УНИАН и Youtube-канале FootballHub.
Ранее сообщалось, что в случае поражения от Кривбасса наставник Юрий Максимов покинет Днепр-1. Сейчас днепряне расположились на 4-й строчке турнирной таблицы. У команды продолжается 4-матчевая серия без побед, подопечные Максимова трижды сыграли вничью и потерпели поражение от Динамо в 26 туре УПЛ.