СК Днепр — Кривбасс: где смотреть матч УПЛ

Игра состоится в понедельник, 6 мая

В матче 27 тура чемпионата Украины по футболу СК Днепр сыграет с Кривбассом.

Игра состоится в понедельник, 6 мая. Начало — в 13:00 по киевскому времени.

Смотреть поединок можно на телеканале УНИАН и Youtube-канале FootballHub.

Ранее сообщалось, что в случае поражения от Кривбасса наставник Юрий Максимов покинет Днепр-1. Сейчас днепряне расположились на 4-й строчке турнирной таблицы. У команды продолжается 4-матчевая серия без побед, подопечные Максимова трижды сыграли вничью и потерпели поражение от Динамо в 26 туре УПЛ.

champion.com.ua