Суперкомпьютер назвал чемпиона Серии А сезона 2025/26.

Аналитический портал Opta спрогнозировал, что чемпионом Италии станет "Интер". Вероятность этого составляет 35,9%. На защиту титула "Наполи", аналитики дают 13,7%.

Также суперкомпьютер видит одним из фаворитов на Скудетто "Аталанту". Вероятность этого события 12,8%.

За второе место будет борьба между "Наполи" и "Аталантой". Суперкомпьютер дал вероятность в 14,5% что серебро будет за "Наполи" и 14% команде из Бергамо.

"Рома", в которой играет Артём Довбик, предрекают третье место с вероятностью 12,7%. Менее вероятен вариант второго места – 11,9%. На 4-ю и 5-ю позицию суперкомпьютер даёт вероятность 11,4% и 11,2%.

"Ювентус" аналитики видят на третьем (10,8%) или пятом месте (10,6%). "Милавну" также по итогу дают 4-5 место (10,6% и 10.5%).

Напомним, что первый тур Серии А начнётся 23 августа.

