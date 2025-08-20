Сборная Украины U-18. Объявлен состав на Olympic Hopes

IIHF. Сборная Украины U18 начинает готовиться к ЧМ-2026

Тренерский штаб юниорской сборной Украины (U-18) во главе с Александром Бобкиным обнародовал состав на традиционный международный турнир Olympic Hopes, который пройдет с 28 по 30 августа в Будапеште.

В рамках подготовительного сбора к ЧМ-2026 в дивизионе 1A украинские юниоры скрестят клюшки с Польшей (28 августа), Францией (29) и Венгрией (30). Напомним, что Польша и Венгрия будут нашими соперниками на мировом форуме весной в Крынице.

Украинский штаб вызвал на турнир 22 хоккеиста: 2 вратаря, 7 защитников и 13 нападающих.

Сборная Украины (U-18)

Вратари:

Федор Колповский (МХК Кременчуг)

Мирослав Онищенко (Пльзень U17, Чехия)

Защитники:

Архип Голин (без клуба)

Григорий Голюта (Вена Кэпиталз U18, Австрия)

Михаил Коробкин (Маннхайм U20, Германия)

Виктор Миовканич (Дукла Михаловце U20, Словакия)

Александр Мовчан (Дуйсбург U20, Германия)

Павел Николаев (Булз Мюнхен U20, Германия)

Владимир Пономаренко (МХК Кременчуг)

Нападающие:

Владислав Бутко (Ингольштадт U17, Германия)

Арсений Воротеляк (Маннхайм U20, Германия)

Никита Горьков (Аугсбургер U20, Германия)

Ярослав Кононенко (Ставангер Ойлерз U18, Норвегия)

Клим Лучкин (Дукла Михаловце U20, Словакия)

Богдан Пацеляк (KaлПа U18, Финляндия)

Егор Полищук (Питео U18, Швеция)

Лев Прокофьев (Дукла Тренчин U20, Словакия)

Егор Прядиев (Шауляй U16, Литва)

Артем Ратушняк (Брно U20, Чехия)

Артем Санников (Земгале U18, Латвия)

Иван Слабошпикий (Вена Кэпиталз U18, Австрия)

Андрей Смирных (Флемингсбергз U18, Швеция)

Напомним, что в прошлом году сборная Украины (U18) завершила турнир в Будапеште тремя победами в трех матчах.

sport.ua