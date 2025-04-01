НХЛ. 50 побед Виннипега, дикая гонка за плей-офф, победа Флориды в ОТ

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Флорида в матче регулярного сезона НХЛ обыграла Юту 2:1 в овертайме, а в составе Пантер спустя почти месяц после трейда дебютировал экс-капитан Бостона Брэд Маршан.

Форвард набрал один пункт, а Флорида, выиграв седьмой кряду домашний матч, вернула себе лидерство в Атлантическом дивизионе: команда опережает Торонто и Тампу-Бэй на один и два очка соответственно.

Важнейшую победу одержал Коламбус, который обыграл Ванкувер 7:6 по буллитам. Блу Джекетс воспользовались поражением Монреаля и поднялись на второе wild-card место Востока. Интересно, что сразу три команды – Коламбус, Монреаль и Нью-Йорк Рейнджерс – набрали по 75 очков, а у Нью-Йорк Айлендерс 74 балла.

На Западе Виннипег обыграл Нью-Джерси и первым в сезоне добрался до отметки в 50 побед. Джетс стали первой канадской командой с 2011 года, которой удалось оформить пять десятков побед за регулярку. Виннипег со 104 очками опережает Вашингтон на один пункт в борьбе за Кубок президента.

Регулярный сезон НХЛ

Флорида – Юта 2:1 в овертайме

Каролина – Монреаль 4:1

Коламбус – Ванкувер 7:6 по буллитам

Виннипег – Нью-Джерси 4:0

Чикаго – Вегас 3:5

Анахайм – Нью-Йорк Рейнджерс 5:4 в овертайме

sport.ua