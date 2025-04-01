Гаэль Монфис: “Если бы не Элина, я бы уже завершил карьеру – она нашла слова и помогла мне снова зажечь этот внутренний огонь”

Французский теннисист Гаэль Монфис в беседе со своим соотечественником Жилем Симоном на YouTube-шоу TALK SHOW рассказал, как его супруга украинка Элина Свитолина помогла ему продолжить профессиональную карьеру



– Скажи честно: ты бы всё ещё был профессиональным теннисистом, если бы не встретил Элину?

“Сейчас? Думаю, нет. Я бы уже завершил карьеру, это точно. Думаю, после ковида я бы уже завершил свои выступления в Туре. На самом деле, она очень мне помогла после ковида. Как я уже говорил, тогда я всё ещё входил в топ-10, но меня это вообще не цепляло. Пустые стадионы… Это была совсем другая энергия, и я чувствовал, что это больше не моё.

Я начал ей говорить, что, наверное, всё – пора заканчивать. Я не мог вернуться на тот уровень, на котором был раньше, и это меня жутко фрустрировало. Она помогла мне пройти через это. Пусть не сразу, но с приходом зимы я снова начал чувствовать азарт, немного удовольствия от игры – а для меня получать удовольствие на корте очень важно. Это меня снова зацепило.

А потом… Я точно могу сказать, что если бы не Элина, я бы уже 100% завершил карьеру. Я поднялся до 14-го места в мире, выиграл Аделаиду, вышел в четвертьфинал Australian Open – хорошо играл. И вдруг снова травма – стопа. Я вылетел на семь месяцев.

Вдобавок Элина была беременна, у меня случилась серьёзная проблема в семье… и честно, тогда я думал: «Это уже конец». Особенно после травмы. Плюс на свет появилась наша дочь – в глубине души я был уверен, что моя карьера завершена. И да, конечно, меня расстраивало, что я ухожу из-за травмы, но я был уверен, что это финал.

И вот тут Элина… Она нашла слова. Она сказала: «Смотри, я ведь тоже вернусь на корт после родов». Она дала мне мотивацию. Я сказал ей: «Мне нужно найти чёткую цель», и мы вместе её придумали. Она мне очень помогла. И тогда я сказал всем, хотя все надо мной смеялись: «Я хочу квалифицироваться на Олимпиаду». А ведь я тогда был где-то за 400-м местом в рейтинге…

Моя жена буквально спасла меня. Она помогла мне снова зажечь этот внутренний огонь. Знаешь, бывает, что он горит, а бывает – еле теплится. Так вот, да – отвечая на вопрос: она сыграла огромную, решающую роль в том, что я всё ещё играю в теннис.

Так что спасибо тебе, Элина”.

Гаэль Монфис – о том, как смотрит матчи Элины Свитолиной на трибуне: “Если хоть немного пошевелюсь – она тут же поймёт и у неё сразу этот взгляд”

Напомним, в этом году 38-летний Гаэль Монфис выиграл титул АТР в Окленде, сыграл в 1/8 финала Australian Open, обыграв четвертую ракетку мира Тэйлора Фритца и установил возрастной рекорд “Мастерса” в Майами, дойдя до четвертого круга. Французский теннисист одержал 14 побед в 19 матчах и на этой неделе занимает 43-е место в рейтинге АТР, являясь самым возрастным игроком в топ-100.



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