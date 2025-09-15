Щавно-Здруй (М15). Орлов второй раз в сезоне стал чемпионом турнира ITF в одиночном разряде

Украинский теннисист Владислав Орлов стал чемпионом турнира ITF M15 в Польше



В финале соревнований третий сеяный Владислав Орлов (№554 АТР) за 3,5 часа обыграл седьмого номера посева поляка Марцела Зелинского (№877 АТР) – 7:5, 6:7(3), 6:3. Украинец два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки, проиграл пять геймов на своей подаче и сделал семь брейков.

Отметим, что сегодня Владиславу Орлову пришлось доигрывать полуфинальный поединок, который не удалось доиграть вчера.

Путь к титулу:

R1: Самуэль Столарик (Словакия, Q) 3:6, 6:3, 6:2

R2: Радован Михалик (Словакия) 6:3, 6:3

QF: Том Зеуш (Германия, Q) 4:6, 6:1, 2:0 отказ

SF: Филип Якуб (Чехия) 6:3, 7:5

FR: Марцел Зелинський (Польша, 7) 7:5, 6:7(3), 6:3

30-летний Владислав Орлов 21-й раз сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде и завоевал свой 10-й титул. В этом сезоне Орлов провел третий финал и второй раз стал чемпионом.

Победа в Щавно-Здруе принесла Орлову $2160 призовых и 15 очков в рейтинг АТР. На следующей неделе Владислав сыграет в составе национальной сборной в матче Второй Мировой группы Кубка Дэвиса против Доминиканской республики.



Фото: ФТУ.

btu.org.ua