Дело о сексуальном насилии. НХЛ разрешила 5 игрокам вернуться в Лигу

Getty Images/Global Images Ukraine. Картер Харт

В 2018 году после молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде было открыто криминальное дело против канадских игроков Диллона Дьюба, Картера Харта, Майкла Маклеода, Алекса Форментона и Кэла Фута, которые обвинялись в сексуальном насилии.

Про обвинения стало известно в 2022 году, а игроки с 2024 года были отстранены от выступлений в Лиге.

Суд в Канаде 11 сентября оправдал всех пятерых, поэтому НХЛ постановила, что с 1 декабря этого года они имеют право выступать в Лиге. Игроки являются свободными агентами и могут подписывать контракты.

Все имеют опыт игры в НХЛ.

Вратарь Харт провел 227 матчей за Филадельфию, защитник Фут отыграл 145 матчей за Нью-Джерси и Тампу, а форварды Дьюб, Маклеод и Форментон провели 325, 287 и 109 игр в НХЛ соответственно.

sport.ua