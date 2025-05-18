Игрок сборной Словакии: «Призвал наслаждаться игрой Кросби и Маккинона»

IIHF. Сидни Кросби забивает в положении сидя

Нападающий сборной Словакии Павол Регенда, команда которого накануне сокрушительно проиграла Канаде на ЧМ-2025 со счетом 0:7, не стал впадать в депрессию и так прокомментировал итог разгрома:

«Сборная Канады – невероятная команда. Я сказал об этом ребятам во втором периоде и призвал их просто наслаждаться игрой и тем фактом, что мы можем играть против таких звезд, как Кросби и Маккиннон. У нас было несколько шансов, но против такой команды нужно реализовывать свои моменты и закрыть каждого из них», – сказал Павол Регенда.

Напомним, что Сидни Кросби против словаков набрал 4 (2+2) очка, а Натан Маккинон оформил голевой дубль. Именно Макиннон на сегодня возглавляет гонку бомбардиров с 10 (6+4) баллами. У Кросби – 9 (4+5) пунктов.

Сборная Канады одержала пятую победу в пяти матчах и занимает второе место. Впереди только Швеция, которая одержала шесть викторий на домашнем ЧМ. Канада и Швеция сыграют между собой в последний игровой день групповой стадии в Стокгольме (20 мая).

Словакия после пяти туров имеет в активе 7 очков и находится в зоне плей-офф. На один пункт меньше имеет Латвия. Лобовой матч Латвия и Словакия сыграют между собой 18 мая в 21:20.

sport.ua