Котка (W15). Есипчук завоевала свой пятый титул на турнирах ITF в парном разряде

Украинская теннисистка Дарья Есипчук стала чемпионкой соревнований ITF W15 в Финляндии



В финале соревнований украинка и ее напарница Маделиф Хейгеман из Нидерландов переиграли пару Полина Бахмуткина/Астрид Бруне Олсен (-/Норвегия) – 6:4, 6:2. Есипчук и Хейгеманн проиграли три гейма на своей подаче и сделали шесть брейков в ответ. Финальный поединок продолжался 73 минуты.

Путь к титулу:

R1: Эмма Куусисто/Марисcа Минетти (Финляндия) – 6:0, 6:1

QF: Каролина Крок/Ибен Мол (Финляндия) отказ

SF: Анна Хертель/Мари Меттро (Польша/Швейцария, 1) отказ

FR: Полина Бахмуткина/Астрид Бруне Олсен (-/Норвегия) – 6:4, 6:2

19-летняя Дарья Есипчук девятый раз дошла до финала на тунирах ITF в парном разряде и завоевала свой пятый титул. В этом сезоне украинка впервые стала участницей решающего матча.

За свою победу в Котке Есипчук заработала 478 долларов призовых и 15 рейтинговых очков.



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