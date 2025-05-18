Богачук оказался тяжелее американца накануне поединка в США

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвис – Богачук

В ночь на 18 мая на арене «Commerce Casino» в американском городе Коммерсе состоится вечер бокса, организованный промоутером Томом Леффлером и его компанией 360 Promotions.

Главным событием станет 10-раундовый поединок в первом среднем весе (до 69,9 кг) – на ринге встретятся украинец Сергей Богачук (25–2, 24 КО) и американец Майкл Фокс (24–4, 5 КО).

Накануне состоялась традиционная церемония взвешивания и дуэль взглядов. Украинский боксер оказался тяжелее, чем его американский соперник (для нетитульных боев спортсмены могут превышать лимит):

Сергей Богачук – 72,3 кг

Майкл Фокс – 70,0 кг

Последний раз Богачук выходил на ринг в декабре прошлого года – британец Ишмаэль Дэвис не выдержал напора украинца и капитулировал после шестого раунда. Фокс в ноябре 2024 года одолел кубинца Яйнеля Альвареса единогласным решением судей.

ВИДЕО. Церемония взвешивания и дуэль взглядов Богачука и Фокса

sport.ua