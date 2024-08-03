«Уйти из бокса абсолютным чемпионом». Промоутер рассказал о планах Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер Эдди Хирн сомневается, что супертяж Энтони Джошуа проведет еще много боев до конца карьеры, однако британец мечтает о титуле абсолютного чемпиона.

«Джошуа готов драться с любым соперником, но он в боксе будет не вечно. Пока он продолжает, в планах еще несколько боев, может, три, может, пять».

«План в том, чтобы победить Дюбуа, а затем выйти на победителя противостояния Усик – Фьюри и драться за все титулы. Следует торопиться. Я не думаю, что у Энтони есть впереди еще 4 или 5 лет карьеры».

«Будет круто для Джошуа после победы над Дюбуа побить Усика или Фьюри и уйти из бокса со статусом абсолютного чемпиона», – сказал Хирн.

Бой за титул IBF против Дюбуа состоится 21 сентября.

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sport.ua