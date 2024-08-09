Плюс Хижняк! Сколько украинских боксеров выиграли ОИ в боксе?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

Украинский боксер Александр Хижняк выиграл золото Олимпийских игра 2024 в категории до 80 кг.

В финале боксерского олимпийского турнира украинец победил представителя Казахстана Нурбека Оралбая (3:2).

Всего Украина имеет 4 Олимпийских чемпиона в боксе. Таким образом, Хижняк вписал свое имя в очень престижную компанию украинских боксеров:

Атланта-1996 – Владимир Кличко (свыше 91 кг)

Пекин-2008 – Василий Ломаченко (до 57 кг)

Лондон-2012 – Василий Ломаченко (до 57 кг)

Лондон-2012 – Александр Усик (до 91 кг)

Париж-2024 – Александр Хижняк (до 80 кг)

Стоит отметить, что на Олимпиаде-2020 в Токио Хижняк завоевал серебряную медаль в весовой категории до 75 кг, хотя имел огромные шансы на золото.

ВИДЕО. Реакция Усика на победу Хижняка в поединке за золото Олимпиады-2024

sport.ua