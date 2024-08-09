Плюс Хижняк! Сколько украинских боксеров выиграли ОИ в боксе?

Украинский боксер Александр Хижняк выиграл золото Олимпийских игра 2024 в категории до 80 кг.
В финале боксерского олимпийского турнира украинец победил представителя Казахстана Нурбека Оралбая (3:2).
Всего Украина имеет 4 Олимпийских чемпиона в боксе. Таким образом, Хижняк вписал свое имя в очень престижную компанию украинских боксеров:
Стоит отметить, что на Олимпиаде-2020 в Токио Хижняк завоевал серебряную медаль в весовой категории до 75 кг, хотя имел огромные шансы на золото.
ВИДЕО. Реакция Усика на победу Хижняка в поединке за золото Олимпиады-2024