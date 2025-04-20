«Ему надо подумать». Промоутер Фьюри призвал звезду уйти из бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Френк Воррен

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен посоветовал Джо Джойсу завершить карьеру боксера.

«Джойсу надо серьезно подумать о своем будущем. Что он дальше будет делать? Джо прекрасно послужил британскому боксу, у него никогда не было скучных боев, он очень крепкий парень. Он заставил всех гордиться собой на Олимпиаде, Джо должен был тогда брать золото», – сказал Фрэнк.

Ранее 10-раундовый поединок в Манчестере завершился победой Филипа Хрговича по единогласному решению судей. Выйдя на бой на коротком уведомлении вместо Диллиана Уайта, он одолел Джо Джойса на карточках всех трех судей (97-93, 96-95, 98-92).

sport.ua