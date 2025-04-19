Тони Беллью рассказал, кто имел большую силу, чем Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Беллью назвал боксера, сила которого поразила его больше, чем мощность Александра Усика.

«Дэвид Хэй. Он ударил меня очень сильно в спарринге, когда мне было 21 или 22. Я тогда выиграл свой первый титул ABA. И он ударил меня так сильно. Моя задняя нога откинулась, как у осла. Я не упал, но этот удар меня поразил. Он был в шоке, что я не упал. Он бьет очень, очень сильно. Меня никто так сильно не бил», – сказал Беллью.

Ранее Дэвид Хэй назвал боксера, который имел гораздо более сильный удар чем у Кличко.

sport.ua