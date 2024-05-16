Команда Фьюри не верит, что Усик откажется от реванша

Getty Images/Global Images Ukraine

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен считает, что Александр Усик не откажется от реванша с британцем даже в том случае, если получит большие деньги, чтобы отойти в сторону.

В Саудовской Аравии ранее уже подтверждали, что хотят видеть бой Фьюри и Энтони Джошуа.

«Есть опция реванша у обоих боксеров. Если Тайсон легко победит в первом бою, то нам, конечно, тогда хотелось бы перейти к бою с Джошуа, но на кону такие деньги…».

«Я не думаю, что он согласится и откажется от реванша, даже если ему заплатят за это. Но мы нацелены на бой с Джошуа в любом случае, рано или поздно», — сказал Уоррен.

Ожидается, что Джошуа проведет свой поединок осенью, соперник не определен.

Реванш Усик – Фьюри под угрозой. В Саудовской Аравии явно намекнули

sport.ua