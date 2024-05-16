Риккардо: Раньше звук двигателя был крутым и пугающим

Руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали неожиданно заявил, что Формула 1 может отказаться от гибридной силовой установки и вернуться к атмосферным двигателям в 2030 году. На пресс-конференции в Имоле Даниэля Риккардо попросили вспомнить, какими были атмосферные 2,4-литровые моторы V8 в Формуле 1 до 2014 года.

Даниэль Риккардо: «Когда я начал выступать в Формуле 1, то двигатель работал гораздо громче. Ты буквально ждал, когда он заведётся у тебя за спиной. И когда это происходило, возникало ощущение что-то вроде покалывания в позвоночнике. Возможно, в моём случае такие ощущения были связаны с тем, что у меня не было опыта, и я всё ещё был напуган Формулой 1. Но когда двигатель начинал работать, это было пугающе.

Не знаю, были бы у меня такие впечатления, если бы я дебютировал в Формуле 1 сейчас, ведь у нас другой двигатель, который звучит совершенно иначе. Но звук был важной частью того мотора. Он звучал, как дикий зверь, готовый вырваться на волю. Поэтому я отчётливо помню это чувство. Было страшно.

Но как только ты выезжал на трассу, то этот двигатель оказывался в своей стихии, и тебе становилось комфортно за рулём. В боксах же ты ожидал запуск и понимал, что вскоре всё станет очень серьёзно. Это было крутое и пугающее чувство».

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