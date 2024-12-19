Мнение: В Red Bull не сделали выводов из прошлых ошибок

Решение Red Bull Racing прекратить сотрудничество с Серхио Пересом было ожидаемым, но решение пригласить ему на замену Лиама Лоусона, на счету которого всего одиннадцать стартов в Формуле 1, выглядит спорным. Британский журналист Крис Медланд, много лет работающий в паддоке, считает, что команда сделала ошибочный выбор, и Лиама слишком рано перевели из Racing Bulls в Red Bull Racing.

«Пьер Гасли и Алекс Элбон раскрыли свои способности только после того, как оказались вне системы Red Bull, – пишет Медланд в колонке для издания Racer. – Они доказали, что их слишком рано переводили в основную команду. Или, что более вероятно, им не создали условия, в которых они могли бы добиться успеха. В этих историях общим знаменателем был не гонщик, а место. И поэтому сделанный Red Bull шаг кажется ещё более ошибочным.

Помимо того, что в Red Bull не стали возвращать гонщика, который вырос в их молодёжной программе и летом был лучшим доступным вариантом – речь о Карлосе Сайнсе – они ещё и упустили возможность проверить в деле гонщика, который на сегодняшний день является последним, кому удавалось добиваться настоящих успехов в одной команде с Максом Ферстаппеном.

Речь о Даниэле Риккардо. Понятно, что Риккардо находился в посредственной форме, но уже в начале августа было понятно, что Переса заменят.

Замена Переса на Риккардо во время летнего перерыва многих бы, включая меня, застала врасплох, но исходя из позиций сегодняшнего дня, это не выглядит плохим решением. Хотя, конечно, не было никаких гарантий, что у Риккардо всё получится, но разве у него получилось бы хуже, чем в реальности получилось у Переса?

Вместо того, чтобы провести замену летом, в Red Bull сейчас решили пойти по своей старой схеме и слишком быстро перевели молодого гонщика на позицию, в которой он скорее провалится, чем добьётся успеха. Я не принижаю способности Лиама Лоусона, но судя по опыту всех других гонщиков до него, проблема в среде, в которой он окажется.

Лоусон хорош, но ему ещё слишком многому нужно научиться в Формуле 1. Для него было бы лучше стать лидером RB в следующем сезоне, который, не забывайте, станет для него первым полноценным в Формуле 1.

С другой стороны, команда могла себе позволить рискнуть с Юки Цунодой. Его время в RB закончено – в последние годы он одолел всех напарников и показал, что у него есть скорость. Единственный вопрос в том, сможет ли он показывать результаты в ведущей команде. Мы бы получили ответ, если бы его перевели в Red Bull. В случае проблем у Юки, у команды всё равно оставался бы вариант с Лоусоном. Но если бы Цунода заблистал, то это стало бы бонусом.

Похоже, в Red Bull не сделали выводов из собственных прошлых ошибок. Они всегда обвиняют гонщика, но Гасли, Элбон, а теперь и Перес не смогли реализовать свой потенциал, который очевидно ниже потенциала Ферстаппена. Но теперь команда вернулась к ситуации, которую уже проходила с Гасли и Элбоном.

Лоусон может сломить тенденцию, но история сильно против него.

Пытаясь понять причины, почему они так сильно проиграли из-за Переса с точки зрения денег и результатов, в Red Bull было бы полезно вспомнить многочисленных гонщиков, которых она вынуждена была заменить, и понять, что во всех случаях константой была команда и то, как она работает».

Источник