Черкасские Мавпы вырвали победу у БК Ровно в Суперлиге FAVBET-2024/25

Хозяева площадки выдали яркую последнюю четверть

В рамках черкасского бабла регулярного сезона Суперлиги FAVBET-2024/25 Черкасские Мавпы дома вырвали победу у БК Ровно (69:65).

Клуб из Ровно выдал яркую стартовую десятиминутку, по итогам которой заполучил преимущество в 14 очков. Черкасские Мавпы перед уходом на большой перерыв немного сократили свое отставание — до девяти баллов.

В третьей четверти на площадке была упорная борьба, а вот концовка получилась невероятно зрелищной. Черкасские Мавпы перед заключительной 10-минуткой отставали на 10 баллов, но с лихвой их отыграли, вырвав победу. Опытнейший Андрей Агафонов собрал дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов, также стоит отметить игру Кирилла Марченко, в активе которого 15 очков и 8 подборов.

Черкасские Мавпы теперь имеют за спиной 7 побед в 13-ти проведенных матчах, БК Ровно в 14-ти поединках одержал 8 победных результатов.

Свои следующие поединки обе команды проведут завтра, 20 декабря. Черкасские Мавпы сыграют со Старым Луцком, а БК Ровно — с Кривбассом.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

Черкасские Мавпы — БК Ровно — 69:65 (12:26, 18:13, 15:16, 24:10)

Черкасские Мавпы: Агафонов — 15 очков + 12 подборов + 1 передача, Марченко, 15 + 8 подборов, Кошевацкий — 11, Холод — 7, Клебан — 7 + 8 подборов, Климов — 6, Пирогов — 4, Упырь — 2

БК Ровно: Головчик — 16 + 3 подбора, Соловьев — 14 + 2 подбора + 3 передачи, Гарбар — 12 + 9 подборов, Браун — 10 + 13 подборов, Поносов — 7, Рябой — 6, Шептицкий — 0

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