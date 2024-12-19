Next Gen ATP Finals. Фонсека выиграл второй матч в группе и вышел в полуфинал

Результаты второго игрового дня в Синей группе на Молодёжном Итоговом турнире
Джидда, Саудовская Аравия • 18-22 декабря • хард (зал) • $2,050,000
Действующий чемпион: Хамад Меджедович (Сербия)
Сетка турнира: групповой этап и плей-офф
Синяя группа
Артур Фис (Франция, 1) – Якуб Меншик (Чехия, 3) 4:2, 4:3(4), 4:2
Жуан Фонсека (Бразилия, 8) – Лёрнер Тьен (США, 5) 4:0, 4:0, 1:4, 4:2
За вторую путёвку в полуфинал турнира в Джидде из Синей группы будут бороться Артур Фис и Лёрнер Тьен. В Красной группе за место в полуфинале поспорят Нишеш Басаваредди и Люка ван Аш.
Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram
Фото: Getty Images.
btu.org.ua