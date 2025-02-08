Роттердам. Хуркач за 2,5 часа победил Рублёва и попробует впервые обыграть Алькараса

На турнире ATP 500 в Нидерландах определилась вторая пара полуфиналистов



Роттердам, Нидерланды • 3-9 февраля • хард (зал) • €2,563,150

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Педро Мартинес (Испания) 6:2, 6:1

Хуберт Хуркач (Польша, 8) – Андрей Рублёв (-, 4) 6:7(5), 6:3, 6:4

• Карлос Алькарас четвертый раз за четыре встречи обыграл Педро Мартинеса (впервые сыграли друг с другом на харде). Испанец затратил на свою победу 70 минут, сделав пять брейков и не позволив сопернику заработать хотя бы один брейк-поинт. Алькарас проведет первый полуфинал на турнире АТР с сентября прошлого года (Пекин) и сыграет 33-й раз в карьере на этой стадии.

• Хуберт Хуркач увеличил свое преимущество в очном противостоянии с Андреем Рублевым, обыграв его в четвертый раз за шесть встреч. Польский теннисист подал 17 эйсов, проиграл один гейм на своей подаче и сделал три брейка. Поединок продолжался 2,5 часа. Хуркач 18-й раз в карьере победил соперника из топ-10 и 21-й раз сыграет в полуфинале турнира АТР.

Карлос Алькарас и Хуберт Хуркач играли друг с другом три раза и все три матча выиграл испанец (все встречи прошли на открытом харде).

Напомним, что в другом полуфинале сыграют австралиец Алекс де Минор и Маттиа Беллуччи из Италии.

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