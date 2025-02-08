КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»

Sky Sports. Мартин Баколе и Александр Усик

Промоутер Александра Усика Александр Красюк отреагировал на слухи о том, что конголезский супертяжеловес Мартин Баколе нокаутировал Александра Усика в спарринге.

«Я лично присутствовал на спарринге Усика и Баколе. Мартин говорит, что тогда нокаутировал Усика, но я этого не помню. Однако Баколе меня тогда удивил, ведь до спарринга я о нем ничего не слышал», – сказал Красюк.

Последний бой Баколе провел в августе 2024 года, неожиданно нокаутировав перспективного супертяжеловеса Джареда Андерсона.

Ранее Красюк рассказал, почему Александр Усик не может подраться с Мартином Баколе.

sport.ua