Штайнер: У Хэмилтона есть шесть месяцев на адаптацию

Немногим более месяца остаётся до первой гонки Льюиса Хэмилтона за рулём Ferrari. Бывший руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер считает, что пресса и болельщики дадут семикратному чемпиону мира полгода на адаптацию в Скудерии и будут спокойно относиться к возможным ошибкам Хэмилтона в этот период.

Гюнтер Штайнер: «Ты никогда не начинаешь какое-то дело, думая, что у тебя не получится. Если у тебя действительно не получается, то ты ищешь возможности всё исправить. Я это говорю, поскольку Льюис прекрасно понимает, что у него получится. Он не станет тратить время, думая, что переход не сработает, поскольку это просто пустая трата сил. Хэмилтон сделает всё, что в его силах.

Конечно, он долго думал о своём решении, но в какой-то момент сказал сам себе, что хочет перейти в Ferrari. Сейчас он получил то, что хотел, и должен принести результат, который от него ждут – титул Ferrari.

Льюис получит время на адаптацию, во время которой никто не будет на него нападать. Но этот период не будет длиться два года – шесть месяцев, не больше. После начнётся прессинг и критика. Всё, что Льюис будет делать, будет подвергаться сомнению. Но перед этим у Льюиса будет время на адаптацию, за которое он должен сделать так, чтобы всё заработало».

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