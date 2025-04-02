В Ferrari модернизируют шасси к Бахрейну и Майами

Неудачное начало сезона, разумеется, расстроило команду Ferrari, а не только её болельщиков. Расстроило, но не обескуражило, и в Маранелло с удвоенным упорством трудятся, стараясь разобраться с теми недостатками шасси SF-25, которые успели проявиться в Мельбурне и Шанхае.

Пока машина продемонстрировала свой потенциал только в спринте в дни китайского гоночного уик-энда, когда Льюис Хэмилтон завоевал поул, а затем и выиграл короткую субботнюю гонку. При этом всего за 19 кругов он опередил McLaren Оскара Пиастри на 6,889 секунды, а RB21 Макса Ферстаппена – на 9,804 секунды.

Но на дистанции основной гонки уик-энда не было никаких признаков скоростного преимущества. Как пишет Gazzetta dello Sport, уже в Австралии выяснилось, что машина SF-25 очень чувствительна к изменению высоты дорожного просвета, что сразу вызывает потерю значительной доли прижимной силы, которую генерирует днище машины.

Но проблема не только в этом: эффективность шасси в целом заметно зависит не только от настроек, но и от топливной нагрузки, и в воскресенье картина заметно отличается от той, что наблюдалась в предыдущий день уик-энда.

После австралийского этапа Лоик Серра, технический директор Скудерии, сразу вернулся на базу в Маранелло, чтобы попытаться оперативно найти какое-то решение с учётом выявленных недостатков.

Инженеры Ferrari убеждены, что фундаментальных проблем, связанных с конструкцией шасси и с его аэродинамикой, быть не должно. Данные, полученные при помощи технологий компьютерного моделирования в процессе подготовки к Гран При Японии, говорят о том, что у красных машин есть неплохой потенциал в предстоящий уик-энд.

Сложности, которые наблюдались на двух предыдущих этапах, объясняются сочетанием особенностей работы подвески машины и её аэродинамического обвеса, и это сказывается на поведении задней части SF-25. Отсюда и снижение уровня прижимной силы, и проявления нестабильности – на это влияет не только высота дорожного просвета, но и менее эффективная работа диффузора.

В процессе поиска возможных решений в Маранелло опробовали и испытали на симуляторе около двадцати возможных способов изменить настройки, и результаты этой работы должны быть опробованы на трассе в Сузуке.

Но пока речь идёт только о корректировке баланса в основном за счёт регулировки подвески, однако уже к этапу в Бахрейне будут подготовлены более значительные изменения, в частности, завершается работа над новой версией задней части днища. Изменения не будут носить особо существенный характер, но станут предвестником первого этапа модернизации шасси, приуроченного к майскому Гран При Майами.

Несмотря на неудачный старт сезона ожидания в Маранелло по-прежнему остаются на весьма высоком уровне, в команде верят в SF-25, но все понимают, что ошибок, подобных тем, что привели к двойной дисквалификации в Китае, больше допускать нельзя.

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