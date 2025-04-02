Ассистентский дубль Лысенко и победа Аосты в борьбе за титул

Владислав Лысенко (№32) проводит сильный сезон в Италии

На Апеннинах состоялась игра №2 финала плей-офф во втором по силе дивизионе чемпионата Италии (IHL). «Аоста» в составе с украинцами Владиславом Лысенко и Дмитрием Нименко переиграла на своем льду победителя регулярного чемпионата «Кальтерн Кальдаро» (2:0) и укрепила преимущество в серии: 2–0.

Защитник Владислав Лысенко принял участие в обеих голевых комбинациях своей команды, записав на свой счет ассистентский дубль. Всего в плей-офф у 30-летнего оборонца – 8 (0+8) очков в восьми играх и 31 минута штрафа. В регулярном чемпионате Лысенко добавил в статистику – 43 (8+35) балла в 34 матчах и заработал 30 штрафных минут.

sport.ua