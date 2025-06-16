Сборной россии нет: опубликованы группы на хоккейный турнир ОИ-2026

IIHF

Международная федерация хоккея, которая занимается проведением хоккейного турнира Олимпиады-2026, опубликовала группы на турнир ОИ-2026.

Теперь официально известно, что сборную россии по хоккею окончательно не допустили к турниру. Вместо нее сыграет сборная Франции.

При этом были переработаны группы, потому что ранее ожидалось, что французы заменят россию в группе A, где была сборная США, однако квартеты было решено составить иначе.

Группа A: Канада, Чехия, Швейцария, Франция;

Группа B: Финляндия, Швеция, Словакия, Италия;

Группа С: США, Германия, Латвия, Дания.

Хоккейный турнир пройдет с 11 по 22 февраля.

sport.ua