Евро U-19: Сборная Дании разгромила Черногорию

Сборная Дании U-19 одержала разгромную победу над Черногорией U-19 со счетом 5:0 в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы среди юношей до 19 лет.

Датчане доминировали на поле на протяжении всего поединка, открыв счет уже на 9-й минуте благодаря голу Бертельсена. В первом тайме преимущество удвоил Темсен.

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После перерыва сборная Дании не сбавила обороты. Темсен оформил дубль, а затем Агекум забил еще два гола на 68-й и 74-й минутах, установив окончательный разгромный счет – 5:0.

Евро U-19. Дания – Черногория – 5:0

Голы: Бертельсен 9', Темсен 32', 52', Агекум 68', 74'

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