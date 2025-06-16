«Он точно закончит все нокаутом». Известный боксер о реванше Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Известный украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Я думаю, что Дюбуа не покажет Усику ничего нового, ведь в техническом и тактическом плане он вообще не вырос. Британец мог получить немного опыта и уверенности за счет последних побед, но его боксерский IQ точно не повысился.

Думаю, что он будет идти вперед и пытаться досрочно завершить бой. Даниэль захочет показать свою силу и будет ставить на это основной акцент. И во время таких моментов он будет допускать ошибки, которыми воспользуется Александр.

Я здесь вижу победителем Александра. Для него это тоже принципиальный бой и он точно мотивирован на поединок. Поэтому, если у Сани появится момент, то он однозначно завершит поединок нокаутом», – сказал Шевадзуцкий.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua