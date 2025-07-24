Задрафтованный в НХЛ украинец подписал новый контракт за океаном

Артур Чолач в AHL

Задрафтованный в НХЛ-2021 командой «Вегас Голден Найтс» защитник сборной Украины 22-летний Артур Чолач продолжит карьеру во второй по значимости и престижности североамериканской лиге – Американской (AHL).

Наш легионер подписал новый однолетний контракт с «Хендерсон Сильвер Найтс», – сообщает официальный сайт клуба. Таким образом, Чолач возвращается в фарм-клуб «Вегаса», так как выступал там на протяжении месяца прошлого чемпионата и в пяти матчах заработал четыре минуты штрафа.

При этом большую часть сезона-2024/25 уроженец Львовщины играл в североамериканской лиге ECHL за «Тахо Найтс Монстерс» и помог клубу в дебютном сезоне пробиться во второй раунд плей-офф, где сделал один ассист в восьми играх Кубка Келли. В регулярном сезоне Артур набрал 23 (7+16) очка в 54 играх.

Отметим, что для Чолача новый сезон будет шестым в Северной Америке. Ранее украинец выступал в Канаде за «Барри Кольтс» (OHL), «Су-Фолс Стэмпид» (USHL), а также в юношеской команде «Нью-Джерси» (NAPHL). В чемпионате Украины тогда еще 17-летний Артур имел небольшую практику в «Белом Барсе» и «Соколе» (10 игр в общей сложности).

sport.ua