Двукратный обладатель Кубка Стэнли завершил 13-летнюю карьеру в НХЛ

НХЛ. Тайлер Джонсон с Кубком Стэнли

Двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2020 и 2021 гг.) форвард Тайлер Джонсон объявил о своем уходе из НХЛ после 13 сезонов.

«В организации «Лайтнинг» я нашел свое место. От завоевания Кубка Колдера с «Норфолком» в АХЛ до моего вызова в НХЛ эти годы были лучшими в моей жизни. Мои товарищи по команде стали братьями, и… вместе мы выиграли два Кубка Стэнли подряд, вписав наши имена в историю вместе с нашими тренерами и персоналом. Тампа навсегда останется в моем сердце», – сказал Джонсон, которого в качестве незадрафтованного свободного агента 7 марта 2011 года подписала «Тампа-Бэй».

Нападающий Джонсон завершил карьеру с 433 (193+240) очками в 747 играх регулярного сезона за «Лайтнинг», «Чикаго» и «Бостон». Он также набрал 65 очков (32+33) в 116 играх плей-офф Кубка Стэнли.

«Я взволнован тем, что могу сосредоточиться на создании семьи и исследовании новых путей. Этот момент горько-сладкий, но я покидаю игру без сожалений, только с благодарностью за катки, товарищей по команде, болельщиков и спорт, который всегда будет зажигать мою душу», – написал Джонсон в своем посте.

Тайлер, которому в июле исполнится 35 лет, сыграл всего в девяти играх (две передачи) за «Бостон Брюинз» в прошлом сезоне. Он подписал однолетний контракт на 775 000 долларов с «Медведями» 4 ноября после того, как присоединился к команде для тренировочного лагеря по профессиональному пробному соглашению.

sport.ua