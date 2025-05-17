В Кубке Стэнли образовалась 128 уникальная пара, сыграющая 7 матч

Getty Images/Global Images Ukraine. Торонто Мэйпл Лифс

В шестом матче четвертьфинала Кубка Стэнли Торонто Мэйпл Лифс на выезде победили Флориду Пантерс со счетом 2:0 и сравняли счет в серии (3-3).

Торонто Мэйпл Лифс впервые с 2002 года не пропустил ни одной шайбы в матче, в котором соперник мог закрывать серию. Седьмой матч серии станет уже 201-м в истории Кубка Стэнли и 3-м в нынешнем сезоне.

Для Торонто это будет 28-й седьмой матч в истории клуба. Пока что статистика в этих встречах не в пользу Торонто (12-15). Для Флориды седьмой матч серии плей-офф будет всего 5-м в истории. В трех из предыдущих 4-х встреч Флорида побеждала.

Флорида и Торонто еще никогда не играли между собой 7-й матч, поэтому это будет 128 уникальная пара в истории седьмых матчей Кубка Стэнли.

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sport.ua