Рим. Коко Гауфф и Жасмин Паолини сойдутся в третьем американско-итальянском финале: анонс матча

Превью решающего матча на турнире WTA 1000 в столице Италии



Рим, Италия • 6-18 мая • грунт • $6,911,032

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Коко Гауфф (США, 4) – Жасмин Паолини (Италия, 6)

Campo Centrale. Начало матча не ранее 18:00 по Киеву

• Теннисистки ранее играли друг против друга три раза (2-1 в пользу итальянки) и в их единственной встрече на грунте, которая состоялась в апреле на турнире в Штутгарте, также победила Паолини.

• Это будет третий финал на турнире в Риме в Открытой Эре, в котором встретятся представительницы США и Италии. Впервые это произошло в 1985 году (Рафаэлла Реджи победила Вики Нельсон-Данбер), а в 2014 году Серена Уильямс обыграла Сару Эррани.

шестой раз выступает на турнире в Риме и впервые сыграет в финале. Ранее ее лучшим результатом был полуфинал в 2021 и 2024 годах. Для американки это буде 12-й решающий матч в карьере, в том числе четвертый на турнирах WTA 1000. В активе Гауфф девять одиночных трофеев (два из них WTA 1000).

21-летняя американка – самая юная теннисистка, которая дошла до финала на турнирах WTA 1000 в Мадриде и Риме в одном сезоне.

Если Коко Гауфф победит в финале, она:

– станет самой юной американской чемпионкой Рима с 2002 года (Серена Уильямс);

– станет третьей американкой в 21-м веке, которая победила в Риме, после Моники Селеш и Серены Уильямс;

– станет четвертой американкой, в активе которой три и больше титулов WTA 1000, после Серены Уильямс (13), Винус Уильямс (3) и Джессики Пегулы (3).

Путь к финалу: [4] Коко Гауфф (США, №3)

R128: BYE

R64: [Q] Виктория Мбоко (Канада, №156) 3:6, 6:2, 6:1

R32: [32] Магда Линетт (Польша, №32) 7:5, 6:3

R16: Эмма Радукану (Великобритания, №49) 6:1, 6:2

QF: [7] Мирра Андреева (-, №7) 6:4, 7:6(5)

SF: [8] Чжэн Циньвэнь (Китай, №8) 7:6(3), 4:6, 7:6(4)

► Общее время на корте: 9 часов 57 минут

седьмой раз выступает на домашних соревнованиях и ранее она не проходила дальше второго круга. Итальянская теннисистка сыграет восьмой финал в карьере, в том числе второй на турнирах WTA 1000. В воскресенье Паолини будет бороться за свой третий одиночный титул.

Паолини – третья итальянка в Открытой Эре после Рафаэллы Реджи (1985) и Сары Эррани (2014), которая сыграет в финале турнира в Риме.

Если Жасмин Паолини победит в финале, она:

– станет первой итальянкой, в активе которой будет два титула WTA 1000;

– станет самой возрастной теннисисткой, которая выиграла свой первый титул в Риме в Открытой Эре;

– станет второй итальянской чемпионкой в Открытой Эре на турнире в Риме после Рафаэллы Реджи (1985).

Путь к финалу: [6] Жасмин Паолини (Италия, №5)

R128: BYE

R64: Лулу Сунь (Новая Зеландия, №6) 6:4, 6:3

R32: Онс Жабер (Тунис, №36) 6:4, 6:3

R16: [17] Елена Остапенко (Латвия, №18) 7:5, 6:2

QF: [13] Диана Шнайдер (-, №11) 6:7(1), 6:4, 6:2

SF: Пэйтон Стёрнс (США, №42) 7:5, 6:1

► Общее время на корте: 8 часов 26 минут

Национальный фактор: Коко Гауфф ведет со счетом 10:3 в противостояниях с итальянками в рамках Тура. В этом сезоне она проиграла Паолини в Штутгарте. Жасмин Паолини в этом году сыграла четыре матча против американских теннисисток и одержала три победы. Ее баланс побед и поражений в подобных встречах в Туре – 11:16.

Рейтинг по итогам турнира: Коко Гауфф вне зависимости от результата финала поднимется на второе место и повторит свой персональный рекорд. Жасмин Паолини в случае победы поднимется на четвертую позицию (также личный рекорд), а если проиграет – останется на пятой строчке.

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