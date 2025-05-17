Ваулз: Найти подход к мягкой резине очень непросто

По итогам третьей тренировки в Имоле Карлос Сайнс показал 6-е время, Алекс Элбон, его напарник – 9-е. Джеймс Ваулз, руководитель команды Williams, в интервью телеканалу Sky Sports сказал, что доволен тем, как работает машина FW47, но найти оптимальный подход к мягкой резине нового состава C6 оказалось непросто.

Джеймс Ваулз: «Наша машина очень неплохо работает с самого начала уик-энда, и это самое главное. Но найти правильный подход к мягкой резине очень непросто, и наш лучший круг вчера мы проехали на резине Medium. А сегодня многие машины на резине Soft оказывались за пределами трассы, и у нас тоже были сложности.

Но очень хорошо, что уже в этот уик-энд у нас есть возможность поработать с резиной состава C6, ведь с ним нам придётся иметь дело в Монако. Однако надо признать, что добиться высокого темпа на этих шинах оказалось трудно.

Проблема в том, что поскольку это очень мягкие шины, то при такой температуре асфальта, превышающей 45 градусов, к той части круга, где начинается подъём в сторону шиканы, резина уже успевает перегреться. А после шиканы Variante Alta надо ещё преодолеть два последних поворота, которые тоже надо пройти на пределе, и сложность в том, чтобы этот предел не перейти.

Я уверен в нашей машине и знаю, что мы ещё не до конца используем её потенциал. Но у нас два гонщика мирового уровня, и очень сплочённая, эффективно и слаженно работающая команда, а это важнее всего».

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