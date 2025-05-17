Известный украинский боксер намерен отобрать титул чемпиона у россиянина

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Известный украинский боксер Сергей Богачук (24–2, 23 КО), который выступает в первом среднем весе (до 69,9 кг), намерен отобрать титул чемпиона IBF у россиянина Бахрама Муртазалиева (23–0, 17 КО).

Но сначала представителю Украины необходимо одержать победу в ночь на 17 мая. Богачук выйдет на ринг в американском городе Коммерс против боксера из США Майкла Фокса.

«Фокс – отличный противник. Он высокий левша с неплохой физической формой и движениями на профессиональном ринге. Он станет отличным опытом для моей карьеры. Я готов к этому бою и чувствую себя отлично.

Многие противники боятся драться со мной. Для них это большой риск. Мне нужно показать, что я лучший. Дайте мне сильных противников и чемпионов, и я докажу свои слова. Я – народный чемпион. Болельщики любят мой бокс. Это самое главное для меня – показать своим фанатам интересный бой.

Я бы хотел сразиться с Бахрамом. Надеюсь, что получу бой с россиянином. Он – сильный противник. Необходимо, чтобы мой промоутер организовал бой в 2025 году. Я думаю, это будет война в ринге», – уверен Богачук.

Богачук оказался тяжелее американца накануне поединка в США

sport.ua