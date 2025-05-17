Эвертон – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В воскресенье, 18 мая 2025 года, на стадионе "Гудисон Парк" состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги между „Эвертоном“ и "Саутгемптоном". Подопечные Дэвида Мойеса безусловно являются фаворитами этой встречи. "Святые" же находятся далеко не в лучшей форме, и покинут АПЛ по итогам сезона, поэтому победа хозяев выглядит очевидной.

Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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