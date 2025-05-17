ЧМ по хоккею. Финляндия обыграла Латвию, США снова всех шокировали

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На чемпионате мира по хоккею продолжается групповой этап.

Сборная Финляндии в непростом матче обыграла Латвию со счетом 2:1. Игра получилась на удивление грубой, а команды оформили 15 фолов на двоих.

Финляндия с 11 очками идет третьей, а Латвия находится на пятой позиции с шестью очками.

В другом матче своих фанов снова шокировала сборная США. Команда спокойно выигрывала у Германии 3:0, но во втором периоде позволила сопернику отыграться. Недавно американцы проделали такое же с Норвегией, которая сделала камбэк с 1:5.

Но, как и в матче с Норвегией, США удалось победить – 6:3. Команда оформила три шайбы в третьем периоде.

Чемпионат мира по хоккею

Группа A

Финляндия – Латвия 2:1

Шайбы: 26:36 Парссинен (Леппанен) – 1:0, 50:41 Лехтонен (Теравайнен, Толванен) – 2:0, 55:09 Абольш – 2:1

Вратари: Сарос – Гудлевскис

Группа B

США – Германия 6:3

Шайбы: 01:42 Томпсон (Веренски, Гарланд) – 1:0, 09:43 Назар (Готье)- 2:0, 14:17 О'Коннор (Томпсон) – 3:0, 28:32 Мик (Самански, Хьюттль) – 3:1, 34:43 Мюллер (Кахун, Стаховяк) – 3:2, 35:31 Стаховяк (Хьюттль) – 3:3, 44:50 Гарланд (Келлер) – 4:3, 56:31 Кули (Гарланд, Келлер) – 5:3, 58:07 Келлер – 6:3

Вратари: Даккорд – Грубауэр

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