Женева (ATP 250). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки на турнире АТР 250 в Швейцарии
Женева, Швейцария • 18-24 мая • грунт • €622,850
Действующий чемпион: Каспер Рууд (Норвегия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Турнир в Женеве был впервые проведен в 1980 году и проходил до 1991 года, после чего был понижен в категории до “челленджера”. В 2015 году организаторы соревнований в Женеве, вновь получили лицензию АТР, заменив турнир в Дюссельдорфе. В этом году пройдет в общей сложности 22-й розыгрыш турнира.
• Игры основной сетки стартуют в воскресенье 18 мая. Финальные матч в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье 24 мая.
• Официальный мяч турнира – Wilson Roland Garros.
• В прошлом году чемпионом турнира стал норвежец Каспер Рууд, обыгравший в финале чеха Томаша Махача. Титул в парном разряде выиграли Марсело Аревало (Сальвадор) и Мате Павич (Хорватия).
• Каспер Рууд – единственный теннисист, побеждавший на соревнованиях в Женеве три раза (2021, 2022, 2024).
• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Женеве сыграют: Николас Ярри (2023) и Мартон Фучович (2018).
Одиночный разряд
Wild Card от организаторов получили:
Артур Казо (Франция)
Душан Лайович (Сербия)
Доминик Штрикер (Швейцария)
ТОП-8 сеяных и их соперники в первом круге:
1. Тэйлор Фритц (США) – BYE
2. Новак Джокович (Сербия) – BYE
3. Томаш Махач (Чехия) – BYE
4. Карен Хачанов (-) – BYE
5. Алексей Попырин (Австралия) – Николас Ярри (Чили)
6. Хуберт Хуркач (Польша) – Артур Казо (Франция)
7. Алекс Микельсен (США) – Нуну Боржеш (Португалия)
8. Маттео Арнальди (Италия) – Уго Гастон (Франция)
Очки и призовые:
R1: 0 очков / €6,390
R2: 25 очков / €10,460
QF: 50 очков / €18,015
SF: 100 очков / €31,090
FR: 165 очков / €52,895
W: 250 очков / €90,675
Парный разряд
*ожидается
Очки и призовые:
R1: 0 очков / €3,240
QF: 45 очков / €5,500
SF: 90 очков / €9,910
FR: 150 очков / €16,940
W: 250 очков / €31,530
Фото: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images.
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