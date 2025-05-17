Женева (ATP 250). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки на турнире АТР 250 в Швейцарии



Женева, Швейцария • 18-24 мая • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Каспер Рууд (Норвегия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Турнир в Женеве был впервые проведен в 1980 году и проходил до 1991 года, после чего был понижен в категории до “челленджера”. В 2015 году организаторы соревнований в Женеве, вновь получили лицензию АТР, заменив турнир в Дюссельдорфе. В этом году пройдет в общей сложности 22-й розыгрыш турнира.

• Игры основной сетки стартуют в воскресенье 18 мая. Финальные матч в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье 24 мая.

• Официальный мяч турнира – Wilson Roland Garros.

• В прошлом году чемпионом турнира стал норвежец Каспер Рууд, обыгравший в финале чеха Томаша Махача. Титул в парном разряде выиграли Марсело Аревало (Сальвадор) и Мате Павич (Хорватия).

• Каспер Рууд – единственный теннисист, побеждавший на соревнованиях в Женеве три раза (2021, 2022, 2024).

• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Женеве сыграют: Николас Ярри (2023) и Мартон Фучович (2018).

Одиночный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Артур Казо (Франция)

Душан Лайович (Сербия)

Доминик Штрикер (Швейцария)

ТОП-8 сеяных и их соперники в первом круге:

1. Тэйлор Фритц (США) – BYE

2. Новак Джокович (Сербия) – BYE

3. Томаш Махач (Чехия) – BYE

4. Карен Хачанов (-) – BYE

5. Алексей Попырин (Австралия) – Николас Ярри (Чили)

6. Хуберт Хуркач (Польша) – Артур Казо (Франция)

7. Алекс Микельсен (США) – Нуну Боржеш (Португалия)

8. Маттео Арнальди (Италия) – Уго Гастон (Франция)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / €6,390

R2: 25 очков / €10,460

QF: 50 очков / €18,015

SF: 100 очков / €31,090

FR: 165 очков / €52,895

W: 250 очков / €90,675



Парный разряд

*ожидается

Очки и призовые:

R1: 0 очков / €3,240

QF: 45 очков / €5,500

SF: 90 очков / €9,910

FR: 150 очков / €16,940

W: 250 очков / €31,530



Фото: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images.

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